Gremio, il presidente: “Il Napoli è autorizzato a trattare con Everton, ma non bastano 25 milioni”

Romildo Bolzan Júnior, presidente del Gremio, ha parlato ai microfoni di Radio Galeria della situazione di Everton Sousa Soares, esterno accostato al Napoli: “Il Gremio potrebbe trattare la sua cessione per questioni di bilancio e potremmo fare previsioni sul budget. Ad oggi, però, al nostro tavolo non è arrivata nessuna proposta, non c’è nessuna situazione da valutare. Abbiamo avuto dei contatti con il Napoli ed inizialmente abbiamo autorizzato il club azzurro a parlare di stipendio con il calciatore: eppure tutto ciò non è stato ancora portato a buon fine. Solo in una seconda fase si potrà avere un’eventuale offerta al Gremio e capire se sia di nostro gradimento. Non ci interessa una proposta di 25 milioni di euro, questo posso dirvelo. Non corrisponde alle aspettative del club, neanche con la crisi e l’aumento dei tassi di cambio. Ad ora, comunque, non abbiamo ricevuto niente: né offerte da 20 milioni né altre da 30 o 40″.