Lazio, Immobile: “Noi calciatori siamo discriminati, la situazione è assurda!”

Posizione dura e precisa quella di Ciro Immobile sulla decisione del Governo in merito agli allenamenti per gli sport i squadra. Ecco cosa ha detto l’attaccante della Lazio ai microfoni della radio ufficilae biancoceleste: “Sono d’accordo e in linea con quello detto dalla società e dai compagni. Lotito ha parlato giusto: possiamo andare a correre io e Dzeko a Villa Borghese e non a Formello dove ci sono sei campi. Assurdo. Nel centro sportivo possiamo allenarci da soli, con tante ingressi ed uscite di servizio. Una situazione discriminatoria. Molti compagni di squadra stanno vivendo il momento da soli, senza famiglia, senza modo di farle rientrare dall’estero. e non c’è l’intenzione di ripartire con il campionato ce lo dicessero, anche molti miei colleghi di altre squadre non vedono l’ora di tornare in campo. Di quelli che conosco io, e sono tanti, nessun altro calciatore è contrario alla riapertura. Non voglio fare polemica, ma potrà essere motivo di sfogo, di divertimento per le persone in questo momento difficile. Se ci sono le condizioni, è giusto ripartire. Voglio tornare perché amo questo sport, voglio giocare, mi manca. Ripartendo in sicurezza. Non voglio andare contro nessuno, ma chiedo spiegazioni da cittadino italiano. Faccio un lavoro, aspettiamo notizie sul da farsi. Anche l’AIC e l’AIAC sono in attesa di sapere cosa accadrà, non voglio puntare il dito contro nessuno. Spero che si possa tornare a giocare, siamo pronti a giocare con il caldo ogni tre giorni. Così la gente si diverte visto che non potrà andare in vacanza. Con la mia famiglia abbiamo rispettato ogni diktat”.