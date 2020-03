Lecce, il presidente Damiani: “Tommasi dice cose scontate, si deve evitare il collasso del sistema!”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Parole di Tommasi sui presidenti di Serie A? Non dice nulla di nuovo. Noi come Lecce sin dalle prime notizie ci siamo attenuti alle indicazioni dei medici bloccando tutti. Gran parte delle società italiane ha fatto in questo modo. Non abbiamo bisogno del monito di Tommasi per arrivarci. Assemblea di Lega domani? È molto difficile parlare di calcio in questo momento, ci costa molto. Ci sono imprese con dipendenti non privilegiati come i calciatori che hanno priprità in questo momento. Il sistema calcio poi deve essere aiutato, potrebbero esserci effetti catasrofici in temrini economici. Accordo con i calciatori per i tagli agli stipendi? Non ne abbiamo ancora discusso ma non credo ci sarebbero difficoltà in questo senso. Ci si comporterà da uomini e da persone equilibrate. Il campionato non riprenderà? Stiamo cercando di organizzare tutto affinchè si possa riprendere il 3 o il 10 maggio, ma sono date che in questo momento rappresentano un auspicio più che una reale programmazione. Bisogna essere realisti e pensare che il campionato possa non riprtire o ripartire tra qualche mese. Non concluderlo avrebbe però degli impatti devastanti. Soluzione più gradita? L’ideale sarebbe concludere il 30 giugno oppure aveere una deroga per completare il tutto nei primi giorni di luglio”.