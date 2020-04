Lega Pro, Ghirelli: “La Serie A dovrebbe dare un contributo alle cateogrie minori”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’incontro di domani con Spadafora e Speranza dovrebbe stabilire il protocollo definitivo per chi vuole tornare a giocare a calcio, senza distinzioni di serie o categorie. In larga misure le squadre di Serie A quasi in toto saranno in grado di soddisfare tutte le esigenze tecnico e di prevenzione richieste, molti club di Lega Pro invece non hanno i mezzi sufficienti per farlo al momento. In Serie C c’è un serio rischio di default, per questo abbiamo rischiesto al governo l’attivazione degli ammortizzatori sociali. Siamo 60 squadre, non parliamo di pochi territori. Serve il protocollo e la sua applicazione e dobbiamo evitare che si sviluppino nuovamente focolai. La Serie A spesso chiede la leadership del sistema italiano, a giusta ragione. In Germania e Inghilterra si è deciso di dare un contributo significativo alle serie minori. Rischiamo di perdere tantissime società”.