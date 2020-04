L’ex ministra della Salute Lorenzin: “La fase 2 sarà più delicata, un anno per tornare alla normalità”

L’Onorevole Beatrice Lorenzin, ex ministra della Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Fase 2? Ritengo che possiamo essere vicini alla seconda fase ma dobbiamo anche essere pronti. La fase 2 sarà anche più delicata rispetto alle restrizioni e ai provvedimenti iniziali. Rischiamo in brevissimo tempo di ritrovarci nuovamente in lock-down con nuovi pazienti infetti e non ce lo possiamo permettere. Ci sarà una graduale riapertura delle Regioni con meno contagi e delle attività produttive ma bisognerà organizzare il tutto con il sostegno della medicina territoriale per la prevenzione e monitorare adeguatamente i settori conomici che torneranno a muoversi. Quest’anno dovrà essere gestito on questo modo, sperando di riuscire poi a tornare ad una vita normale. 1° giugno la data per ripartire con il calcio? Se si riescono a mettere in pista delle regole precise, con il monitoraggio di calciatori e addetti ai lavori, potrebbe essere fattibile la ripresa dei giochi”.