L’ex Napoli Pià: “Bergamo ora è una città fantasma, difficile ripartire con il calcio”

Inacio Pià, ex calciatore di Napoli e Atalanta ora a Bergamo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono tornato domenica a Bergamo, dal Brasile non mi rendevo conto a fondo della situazione. In questo momento Bergamo è una città fantasma, non ci sono rumori a parte i campanili delle chiese e le sirene delle autoambulanze. La situazione è terribile. Lettera degli ultras dell’Atalanta al presidente Percassi? I bergamaschi stanno passando un momento tragico, pensare al calcio in questo momento è molto difficile. È normale che il popolo bergamasco non veda altro che il dolore delle perdite. Riduzione degli stipendi per i calciatori? Sono d’accordo ma per i calciatori che hanno la fortuna di guadagnare tanto, non per quelli che hanno uno stipendio tutto sommato normale. Napoli? Gattuso è riuscito a compattare il gruppo in una situazione molto difficile, merita certamente la riconferma”.