Lo Monaco: “Con quest’organico era l’anno giusto per lo scudetto al Napoli”

Ai microfoni di Marte Sport Live ha parlato cosi il dirigente Pietro Lo Monaco. Ecco le sue parole:

“Questo per il Napoli poteva essere l’anno giusto perché la Juventus ha avuto 1000 problemi e ha dato spazio a tante squadre. Tra queste ci poteva essere anche il Napoli per organico, struttura e andamenti dei campionati. Qualcosa non è andato per il verso giusto, soprattutto l’organico che ha visto tanti infortuni. Si sono aperte delle falle che qualcuno ha consapevolmente o inconsapevolmente alimentato. Penso che Napoli e Gattuso responsabilmente abbiano deciso di andare avanti fino alla fine e poi ognuno per la sua squadra. Il Napoli è una buona squadra e un organico importante ma dal punto di vista del carattere e della forza morale il Napoli difetta un pochino. La squadra ha perso identità. Però è bastato recuperare qualche giocatore, con la società che ha manifestato un atteggiamento più responsabile e vicino al tecnico per riscontrare risultati. Contro Milan e Roma, due squadre in salute, la squadra ha fatto delle partite rimarchevoli. L’allenatore fa il suo lavoro. Confido che il Napoli possa arrivare in una posizione importante. Quando si vince e quando si perde le colpe vanno distribuite tra azienda, calciatori e allenatori. Se le cose non vanno bene non è mai colpa solo di uno”.