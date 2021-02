Martino: “Penso che la difesa a 3 sia una mossa giusta, non credo verrà usata solo oggi”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi Carmine Martino. Ecco le sue parole:

“Osimhen e Mertens li abbiamo visti poche volte, questo basterebbe a giustificare certe prestazioni del Napoli di Gattuso. Mi sento di applaudire Gattuso per questa scelta della difesa a tre, si è accorto che la squadra vive dei momenti di difficoltà nel corso di alcune gare.

Non credo che sia una scelta relativa solo alla sfida con l’Atalanta, credo che sia un discorso che potrà già verificarsi anche in altre gare. La speranza per questa sera è che Lozano non accusi la stanchezza, sta facendo la differenza”.