Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così l’ex Napoli Francesco Montervino. Ecco le sue parole:

“Allan fuori? Condivido, bisogna dare continuità a giocatori che stanno facendo benissimo come Fabiàn e Demme, Zielinski può tirarti la giocata da un momento all’altro. L’unico modo per mettere il Barcellona in difficoltà è palleggiargli in faccia, far correre loro e non noi”