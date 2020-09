Napoli, l’ex medico De Nicola: “Milik è sempre stato un ragazzo serio, non mi aspettavo questo comportamento”

Ai microfoni di radio Crc Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Non mi aspettavo che Milik si comportasse così con il Napoli. E’ sempre stato un ragazzo serio, un grande lavoratore. Tutti i polacchi sono così, posso dire lo stesso di Zielinski. E’ anche vero, però, che a 26 anni un attaccante deve cercare il contratto più importante della sua carriera, ma di certo non credevo che Milik potesse chiudere la porta al Napoli in maniera così netta. Gli atleti sono così, pensano soltanto a guadagnare il più possibile prima che arrivino al 33esimo anno di età. E’ possibile anche che Milik sia stato mal consigliato”.

Infine una rivelazione sul suo futuro. “Mi piacerebbe molto tornare a lavorare nel Napoli anzi dico di più: nel caso non riuscissi a tornare in azzurro sarei pronto a riconsiderare la mia posizione come medico sociale. Soltanto per il Napoli mi dedicherei anima e corpo come ho fatto per oltre 15 anni. So, però, che tornare in azzurro sarà complicato. A De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate”.