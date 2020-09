Napoli, l’ex Montefusco: “Il Napol non si è rinforzato, c’è poca chiarezza sul modulo”

Ai microfoni di Tmw radio ha parlato così l’ex giocatore del Napoli Vincenzo Montefusco. Ecco le sue parole:

“Per ora vedo un cantiere aperto e in più non si è ancora capito come vuol giocare Gattuso. Si riparte dal 4-3-3 oppure si punta sul 4-2-3-1? Per quest’ultimo schema però servono giocatori con determinate caratteristiche. Se il Napoli riesce a prenderli bene, altrimenti credo che si vada avanti col 4-3-3”.

Osimhen le piace?

“Ha delle qualità però voglio vederlo nel nostro campionato. Qui da noi, rispetto alla Francia, l’aspetto tattico conta di più. Nonostante sia alto lo vedo libero nei movimenti, non è macchinoso ed è anche veloce nei primi metri. Magari dal punto di vista tecnico, rispetto a Mertens e Insigne che danno del tu al pallone, è un po’ indietro ma si può migliorare. E’ un giocatore che ha bisogno di spazi davanti e allora il Napoli dovrà giocare in un modo tale da sfruttare queste sue caratteristiche”.

Koulibaly alla fine partirà?

“Fino a due anni fa giocava per due, l’anno passato invece non c’era con la testa. Anche perchè ci sono state troppe voci sulla sua partenza. E’ vero che il Napoli ha bisogno di soldi però serve qualcuno che lo sostituisca. C’è Rahmani ma non è Koulibaly”.

Il Napoli insomma per ora non si è rinforzato…

“Direi proprio di no. Aspettiamo la fine del mercato ma ad ora dico di no. E’ partito Milik ed è arrivato Osimhen, Callejon non c’è più ed era l’uomo di equilibrio della squadra, non c’è più Allan, partirà anche Koulibaly… Fate voi. E’ chiaro che servono degli acquisti e bisogna aspettare la fine del mercato per un giudizio definitivo”.