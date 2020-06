Orsi sul dualismo in porta: “Non sono d’accordo con Gattuso, Meret è anche molto più tecnico di Ospina”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi l’ex giocatore Nando Orsi. Ecco le sue parole:

“Meret è tra i portieri più forti d’Italia, ma si è trovato in una situazione in cui non è stato aiutato. Il Napoli è una squadra di gran livello e sappiamo i problemi di quest’anno, inoltre lui è giovane e pecca di inesperienza, per cui credo che Gattuso abbia scelto Ospina proprio per questo. Io non sono d’accordo con questa scelta. Ospina para in maniera artigianale, Meret para in maniera tecnica. Ed è sempre meglio il portiere tecnico”.