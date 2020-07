Parisi: “Vi svelo perché ADL a volte non chiude le trattative. Su Osimhen dico…”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato l’operatore di mercato Fabio Parisi. Ecco le sue parole:

“Le trattative che vanno per le lunghe non sono mai auspicio di buon risultato. Non c’è ancora la parola fine su questa trattativa. Conosco l’integrità di De Laurentiis, che ha delle idee molto dirette e sa quello che vuole. A volte non ha chiuso trattative perché si esulava dai suoi principi. Per questo dico che sia complicato l’affare Osimhen. In tutta questa vicenda chi ha necessità di chiudere la trattativa è il Lille, che potrebbe dunque aiutare il Napoli”.