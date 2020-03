Parma, il ds Faggiano: “Fatte tante c*****e! Ora solo provvedimenti per tutti”

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Gol: “3 maggio in campo? Spero innanzitutto di poter uscire all’aria aperta, il campionato viene in secondo piano. La cosa non è semplice e gli italiano devono capire che non posso stare in giro. Come si fa a parlare di ripresa degli allenamenti? Qualcuno non sta capendo. Non è facile gestire una squadra di professionisti ma ognuno è a casa propria. Dispiace a livello umano che si parli di situazioni che in questo momento non hanno rilevante importanza. Sono state fatte tante c*****e! Ora bisognerà prendere provvedimenti unitari e non fare differenze. La nostra partita con la Spal disputata fu giù un errore!