Pasqualin: “Gattuso è unico, non gli interessano i soldi ma solo il progetto. Sull’alternanza in porta dico…”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così l’agente Claudio Pasqualin, ex agente di Gattuso. Ecco le sue parole:

“Mi ricordo di Rino quando era un ragazzino e quando una tuta dei Glasgow Rangers più grande di lui. Presi la sua procura per caso, ero andato in Scozia per Porrini e Amoruso. Mi disse che il mediatore olandese che lo portò lì dal Perugia pretese troppi soldi, per quello scelse me. Il culmine del nostro rapporto fu nella notte di Berlino, subito dopo andammo in Calabria per festeggiare con tre giorni di banchetti interminabili.

Rinnovo? Credo che sia un suo modo di essere, vuole avere la prontezza del presente. Non gli interessa il lato economico, ma solo quello del progetto. Quando sarà il momento giusto firmerà il rinnovo del contratto. Lui è fuori dagli schemi del mondo del calcio, è unico.

Alternanza Ospina-Meret? Non credo che ai due portieri fa piacere, soprattutto a Meret che pensava essere il titolare. Ma i risultati del Napoli dicono della correttezza di questa scelta che dà ragione all’allenatore. Se fosse stato un aziendalista avrebbe fatto giocare sicuramente Meret, ma come detto lui è Gattuso”.