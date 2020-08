Pistocchi: “Se cedi i migliori e compri i giovani non vinci , non vorrei essere nei panni di Gattuso”

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole:

“Il Napoli va rinforzato, ma sento parlare di cessioni importanti e non ce ne sono più bravi di Koulibaly e Allan e non mi pare così semplice rinforzare la squadra. Con gli oltre 130mln di Koulibaly, Allan e Milik puoi prendere dei giovani bravi, ma non sei competitivo per l’immediato, almeno per vincere subito. Bisogna poi anche comprare bene, si è speso tanto per Lozano che ha deluso, ma in realtà lui parte da sinistra dove c’è già Insigne, il capitano. Non mi metterei nei panni di Gattuso”.