Report, Ranucci: “L’Italia non ha applicato adeguatamente il piano contro le pandemie”

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha commentato la puntata dedicata al caso Coronavirus: “Gli inviati di Report hanno deciso di stravolgere la programmazione dei servizi, decidendo di raccontare il virus da dentro. C’erano tanti pazienti 1, da tempo in giro. Per una serie di lentezze burocratiche non si sono moritorati adeguatamente, per poi scoprire in un secondo momento il cosiddetto caso di Pandora. C’è stata una mancanza serie dell’applicazione del piano di emergenza naionale contro le pandemie, non l’abbiamo mai aggiornato così come chiesto invece dall’Europa. Ci arrivano seganalazioni di operatori sanitari senza adeguate protezioni. Sono arrivate in Italia dalla Cina più di mezzo milione di persone senza controllo“.