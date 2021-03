Rosella Sensi: “Insigne può essere una bandiera come Totti lo è stato per la Roma”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi Rosella Sensi, figlia dell’ex presidente della Roma. Ecco le sue parole:

“Il cambiamento del calcio per le italiane è inevitabile anche dal punto di vista delle proprietà. Io ho grande fiducia nella proprietà attuale della Roma. La Roma è in corsa per la Champions come il Napoli che avrà più giorni per riposare e questo non è poco. Fonseca al Napoli? Per allenare a Roma ci vogliono spalle larghe quindi credo che non avrebbe problemi a reggere la pressione di una piazza altrettanto importante come Napoli.

Totti? È unico. Insigne può rappresentare la bandiera del Napoli e credo debba rimanere a Napoli. Credo che anche De Laurentiis la pensi così. Il pubblico manca tanto a squadre come Roma e Napoli”.