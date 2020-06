Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato cosi Mario Giuffredi, agente tra gli altri dell’ex portiere del Napoli Luigi Sepe. Ecco le sue parole:

“Sepe ha chiuso per sempre con il Napoli? Non ha mai chiuso. È andato via per Sarri, non per qualcuno. Lui non lo vedeva e voleva giocare per dimostrare il suo lavoro, se il Napoli dovesse aver bisogno di un portiere, Sepe potrebbe essere l’uomo giusto”.