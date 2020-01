Shilton: “Maradona ha barato, la Mano de Dios fu un inganno. Ci voleva il Var…”

In un’intervista al Guardian l’ex giocatore inglese Peter Shilton ha ricordato la famosa “Mano de Dios” di Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole:

“Osservate le foto: la mia mano era più vicina al pallone rispetto alla testa di Diego. Ecco perché l’ha toccata con la mano. Ha semplicemente ingannato. Una scusa di Maradona avrebbe alleviato il dolore di tutta la squadra. Perché questo non è solo un fatto personale. Tutta la squadra è rimasta vittima del suo inganno. E poi, il modo in cui ha ammesso la cosa, La mano di Dio… Nessuna scusa, nessun rimorso. La gente adesso si lamenta del VAR, ma credo che a noi sarebbe servito”.

Il gol del secolo… viziato – “Dopo quel primo gol, non eravamo più nello stato d’animo adatto per giocare. Quando sai che qualcuno ti ha fregato e l’ha fatta franca, in una partita fondamentale come quella poi, ti si chiude lo stomaco. Non eravamo più noi, e abbiamo difeso male. Senza contare che Hoddle subì fallo. Comunque non si possono togliere meriti a Maradona, che in quell’occasione ha fatto vedere al mondo quello di cui era capace”.