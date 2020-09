Sky, Marchetti su Vecino: “L’Inter valuta solo cessioni a titolo definitivo, bisogna attendere ultimi giorni”

Ai microfoni di radio Marte ha parlato così il giornalista di Sky Luca Marchetti. Ecco le sue parole:

“Vecino? Non vorrei dire che oggi è più lontano ma non è più vicino. Lui rientrerà tra un mese se non di più ma l’Inter in questo momento considera i suoi giocatori cedibili solo a titolo definitivo. La prima chiacchierata tra i club era orientata sul discorso del prestito e già c’erano differenze di vedute sul cartelline. Il Napoli lo valuta 10-12 milioni di euro, l’Inter 18. In questo momento i nerazzurri non considerano cessioni temporanee. Poi l’esperienza ci dice che più si avvicina la fine del mercato e più si prendono altre ipotesi in considerazioni.

Vendere Koulibaly per acquistare Veretout? Il Napoli venderebbe Koulibaly se arrivasse un’offerta giusta. Io non ho avvertito movimenti particolarmente effervescenti né da Manchester né da Parigi. Se lo vendesse, il Napoli potrebbe prendere Veretout, altrimenti difficilmente se ne priverebbe. In 10 giorni verrà preso un mediano per Gattuso? Se il Napoli si sta interessando da settimane a un centrocampista cercherà di prenderlo. Oggi può prenderlo in prestito, perché poi si può lavorare su giocatori come Vecino che non sono più nel progetto dell’Inter”.