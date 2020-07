Tavecchio su Insigne: “Non ha nulla più da imparare. Dove si giocherà Barcellona-Napoli? Dico…”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così l’ex presidente Figc Carlo Tavecchio. Ecco le sue parole:

“Barcellona? L’Uefa è attenta a queste situazioni, utilizzerà tutte le procedure necessarie. La forza maggiore la federazione ce l’aveva quando c’era il presidente Vilar, poi c’è stato un cambiamento notevole. Noi abbiamo un vice presidente Uefa che è Uva, non credo ci saranno strane equazioni.

Insigne? E’ un mio amico (ride, ndr), non ha più niente da imparare, è un professore della materia, non ci sono altre situazione. In campo con la Svezia? Stiamo scherzando! Quella situazione mi ha rovinato, la serata stessa! Abbiamo continuano a tirare la corda a destra, tutti i colpi di testa erano loro, non posso mica cambiare l’allenatore in partita. Se avessi avuto possibilità avrei schierato Insigne a prescindere, ma io non potevo fare azioni che non fossero normali per un presidente federale”.