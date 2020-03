TicketOne, Bardelli: “Sui biglietti di Barcellona-Napoli decide la società campana. A breve ci sarà un comunicato”

Ai microfoni di radio punto nuovo ha parlato così il responsabile TicketOne Amedeo Bardelli. Ecco le sue parole:

“Non mi risulta che i biglietti non prevedano rimborso, Barcellona-Napoli è una gara sotto le regole della Spagna. In Italia c’è un decreto che non permette di rimborsare eventi rinviati a data da destinarsi. Non decidiamo noi se rimborsare i tifosi, ma il Calcio Napoli. La società campana si è posta il problema che se la gara si gioca tra 2 mesi a porte aperte e gli italiani possono vederla, vorrebbe dire rimettere in vendita i biglietti. Quindi il Napoli vuole dare la possibilità ai tifosi di mantenere i biglietti e la possibilità di vedere il match. A breve uscirà un comunicato sul sito del Napoli, ma ovviamente poi i tifosi non avranno prelazione per un acquisto futuro. Sarebbe bellissimo devolvere il costo dei biglietti per iniziative utili”.