Ultras Curva B, Cosentino: “Dobbiamo fare tutti qualcosa di concreto per aiutare la comunità”

Nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Cosentino, Ultras Curva B: “Parlo a nome del mio gruppo, essendo impossibilitati ad incontrarci, siamo un po’ legati, ma vogliamo fare tanto. La rabbia adesso non serve a niente, l’importante è far vedere ancora una volta il cuore di questa città e mettere fuori qualcosa di carino. Abbiamo avuto l’idea di fare una sorta di gruppo chiamandolo “Quarantena azzurra” cercando di trovare un contatto con l’amministrazione del Cotugno o Pascale e creare un IBAN cosicché con molta trasparenza i tifosi del Napoli, non tifosi o tifosi di qualsiasi altra maglia, possano mettere qualcosa a disposizione per questi Superman che stanno facendo tanto per la nostra Regione. Eravamo partiti con l’idea di dare tutti i soldi della trasferta del Barcellona in beneficenza, circa 255mila euro, ma pare che stanotte la TicketOne ci sia venuta in sogno e non hanno intenzione di dare i soldi indietro, forse saranno convertiti in voucher. Sarebbe comunque bello mettere su questo tipo di situazione partendo dai tifosi del Napoli e coinvolgere tutta Napoli e la Regione Campania. Questo razzismo dal Nord va avanti da anni, noi dobbiamo dimostrare a tutta l’umanità cos’è la sanità napoletana e le menti eccelse de mondo partenopeo. La dimostrazione più grande – e lo dice un Ultras che viene sempre pensato come una persona violenta – è quello di dare un segnale importante all’umanità intera. Quarantena azzurra o caffè sospeso, la cosa fondamentale è fare qualcosa”.