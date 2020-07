Varriale: “C’è ancora ottimismo per Osimhen al Napoli. Genoa questa sera all’ultima spiaggia”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il giornalista Rai Enrico Varriale. Ecco le dichiarazioni:

“La Juventus che prende 3 gol in 5 minuti accade ogni 30 anni. Da ieri emerge una forza del Milan che sta crescendo tantissimo con Pioli e le difficoltà tattiche in casa Juventus. I torinesi sembrano avere dei cali di tensione evidenti. Questa situazione fa crescere i rimpianti in casa Lazio”.

NAPOLI-OSIMHEN – “Il Napoli, l’anno scorso, con un calciatore del Lille, ha avuto lo stesso impegno. Sono dinamiche normali nel calciomercato. Credo bisogni avere ancora ottimismo sull’affare, sempre che il calciatore venga volentieri a Napoli”.

GARA COL GENOA – “In questo momento i calciatori si allenano giocando ogni 3 giorni. Giocare queste partite con la giusta concentrazione è un buon viatico verso il Barcellona. Il Genoa è all’ultima spiaggia per la corsa salvezza dopo la vittoria del Lecce di ieri. La lotta per la retrocessione è viva e il Genoa non si può permettere una sconfitta”