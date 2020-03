Vincenzo De Luca: “In arrivo il primo contingente di 100 unità dell’Esercito in Campania”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha dato aggiornamenti sui provvedimenti per l’emergenza Covid 19 attraverso il suo profilo Facebook: “Alcuni contingenti dell’Esercito sono in arrivo in Campania per affiancare le Forze dell’Ordine nei controlli sul territorio necessari per il rispetto dei divieti sanciti dalle ordinanze nazionali e regionali. Complessivamente saranno impegnate 100 unità per questa prima fase. Poi si procederà a una programmazione più organica. Ho ricevuto comunicazione, a tal riguardo, questa mattina dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Per definire nei dettagli l’organizzazione della missione, si riunisce oggi il Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica con i Prefetti della Campania interessati”.