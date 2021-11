LIVE – Under 17: Ternana-Napoli 0-1 (19′ Russo), inizia la ripresa

48′ Ci prova Monesi, palla a lato.

Esce Attanasio ed entra Manzo. Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45′ Gara all’intervallo

42′ NAPOLI IN 10! Espulso Mazzone per fallo da ultimo uomo

38′ Ammonito nel Napoli Russo

32′ Punizione di Russo ed il portiere respinge in corner.

29′ Nel Napoli ammonito Cuciniello

27′ Ammonito Bottausci per proteste.

21′ Ci prova Manni di testa, palla fuori.

19′ Goool Napoli: dopo un corner respinto la palla arriva a Russo che insacca e porta gli azzurri in vantaggio.

16′ Ammonito nel Napoli Attanasio

14′ Grande occasione per il Napoli in contropiede, Tortora davanti alla porta si lascia ipnotizzare dal portiere.

10′ Sono gli umbri a fare la partita, difende bene gli spazi il Napoli.

8′ Match molto lottato a centrocampo finora

3′ Ci prova di testa Mazzone su punizione di Russo, l’arbitro però ferma tutto per fuorigioco.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

TERNANA: Veljaj, Plutino, Peschiaroli, Mengoni, Zumpano, Bonugli, Bottausci, Manni, Monesi, Belloisi, Montecolle. PANCHINA: Pitaro, Feltri, Picchiantano, Bonifazi, Cruciani, Galletta, Camara.

NAPOLI: Turi, Romano, Tortora, Peluso, Mazzone, D’Avino, Vilardi, Milo, Attanasio, Russo, Cuciniello. PANCHINA: Pellino, Manzo, Di Lauro, Fucci, Balestriere, Ceci, Grieco, Cinquegrana, Vigliotti. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ternana-Napoli, gara valida per la decima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono quinti in classifica, in una battaglia punto a punto con le squadre di vertice. Le prime due posizioni valgono l’accesso ai quarti di finale, mentre le terze, le quarte e le due migliori quinte tra i tre gironi vanno ai play-off. Il Napoli è a due punti dalla Lazio capolista, ad uno da Benevento, Roma e Lecce che, però, ha una partita in più non avendo ancora esercitato il turno di riposo. Domenica scorsa il Napoli ha riposato, nell’ultima gara ha battuto 1-0 il Crotone, la Ternana, invece, è penultima in classifica con soli quattro punti, conquistati nelle prime sette giornate con il pareggio sul campo del fanalino di coda Ascoli e la vittoria contro la Salernitana.