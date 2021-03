LIVE – Milan-Napoli 0-0, inizia il match

11′ Bel lancio per Politano e Donnarumma chiude in uscita.

9′ Azione veloce Milan e Calhanoglu tira di poco alto.

3′ Verticalizzazione per Leao e Ospina chiude in uscita sull’attaccante.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, G., Tatarusanu, Kalulu, Kjær, Díaz, Hauge, Meite, Saelemaekers, Rebic. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi. Allenatore: Gattuso.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il posticipo di serie A tra Milan e Napoli. Gli azzurri affrontano la squadra seconda in classifica, tra i club più in forma nonostante le assenze, in un match decisivo in ottica Champions.