LIVE – Napoli-Lazio 4-2 (7’su rig. e 52′ Insigne, 11′ Politano, 64′ Mertens, 71′ Immobile, 74′ Immobile), reti e spettacolo

75′ Ammonito Pereira per fallo su Di Lorenzo

74′ Gol Lazio: punizione di Milinkovic che sorprende Meret.

72′ Ammonito Di Lorenzo per fallo su Immobile

71′ Escono Manolas, Politano e Mertens. Dentro Rrahmani, Lozano e Osimhen.

70′ Gol Lazio: Acerbi recupera palla, Correa serve Immobile che insacca con in gran gol.

67′ Rischiano il pasticcio Meret e Hysaj.

65′ Mertens si commuove e gli scappa qualche lacrima dopo il gol.

64′ GOOOL NAPOLIII!!! Grande giocata di Zielinski che serve Mertens che infila una rete straordinaria da fuori area!

63′ Escono Luis Alberto e Fares, dentro Akpa Akpro e Lulic

58′ Esce acciaccato Lucas Leiva, entra Cataldi

57′ Errore di Koulibaly, ma Immobile non ne approfitta e manca aggancio

52′ GOOOL NAPOLI!!! Azione di Hysaj e magia di Insigne che con un lob supera Reina

51′ Ci prova Insigne al volo, ma viene murato

50″ Ci prova di testa Immobile, palla alta

47′ Ammonito Immobile per duro fallo su Manolas.

46′ Gol annullato a Zielinski, fermato in netto fuorigioco

Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

48′ Finisce il primo tempo

46′ Ammonito Mertens per fallo su Immobile

45′ Tre minuti di recupero

41′ Ammonito Fabian Ruiz per un intervento su Insigne.

39′ Scontro in area con Politano su Immobile, l’arbitro lascia correre nonostante timidi proteste.

35′ Azzurri in controllo del gioco e che continuano a creare potenziali chance.

28′ Ammonito Radu per fallo su Fabian

25′ Ci prova Luis Alberto, palla a lato

22′ Immobile serve in profondità Fares, chiude Meret.

19′ Grande azione di Milinkovic che serve Correa, il palo salva Meret.

15′ Ammonito Manolas per una scivolata su Lazzari

14′ Ci prova ancora Politano, blocca Reina

13′ Rischia un grande pasticcio Meret, ma Koulibaly riesce a chiudere.

11′ GOOOL NAPOLI! Grande palla di Insigne per Mertens che compie un grande aggancio, palla per Politano che controlla ed insacca

10′ Azzurri che continuano a fare possesso palla mentre la Lazio continua ad attendere.

7′ GOOOL NAPOLI!!! Dal dischetto Insigne spiazza Pepe Reina

4′ Rigore Napoli: Milinkovic con un intervento di karate quasi colpisce con il piede in faccia a Manolas. Giallo e rigore.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: Farris

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentaduesima giornata di campionato tra Napoli e Lazio, match che vede due squadre sfidarsi in una gara fondamentale in ottica Champions League. Azzurri chiamati a vincere dopo il pari di Milano per accorciare dal Milan e tenere il passo della Juventus.