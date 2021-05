LIVE – Primavera 2: Napoli-Salernitana 2-0 (4′ Pesce, 12′ Romano), gara all’intervallo

47′ Ci prova Cataldi e palla a lato. Finisce il primo tempo

46′ Bellissimo numero di Vergara che salta Vignes con la suola e costringe il portiere a respingere.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Sami ispira Potenza che avanza e va al tiro da buona posizione, ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco molto dubbio.

34′ Cross basso di Potenza e Pesce sfiora il tris da sottoporta, respinge di piede Ciabattini

32′ Tiro di Vignes dalla distanza, stavolta blocca Idasiak

30′ Tiro di Vignes dalla distanza, palla a lato

26′ Ci prova Vergara dalla distanza, palla abbondantemente alta.

25′ Cross di Potenza e Di Micco anticipa Pesce che era in buona posizione

19′ Corner Napoli e di testa Cataldi sfiora il tris, salva sulla linea Di Micco.

14′ Uno-due tra Vergara e Cataldi con quest’ultimo che va al tiro e manda a lato.

12′ GOOOL NAPOLI! Palo di Cataldi dalla distanza, recupera palla Pesce che non riesce a tirare ma serve indietro Romano che insacca e realizza il 2 a 0!

9′ Palla per D’Agostino sul centro sinistra, il calciatore si accentra e manda di poco alto sopra la traversa.

6′ Primo gol per Pesce con la maglia della Primavera, lui è un 2004 e gioca sotto età.

5′ Napoli in campo con il 3-4-3

4′ GOOOL NAPOLI!!! Cross di Romano e di testa Pesce insacca!!!

1′ La Salernitana batte il calcio d’inizio

Le squadre entrano in campo

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-3) Idasiak; Spedalieri, Virgilio, Sepe;Potenza, Cataldi, Sami, Romano; Vergara, D’Agostino, Pesce. PANCHINA: Daniele, Provitolo, Amoah, D’Onofrio, Barba, Guarino, Acampa, Di Dona, Umile, Marranzino, Labriola. ALL. Cascione

SALERNITANA: Ciabattini, Guzzo, Perrone, Russo, Di Micco, Piervenanzi, Dommarco,Vigues, Iannone, Del Regno, Cannavale. PANCHINA: Campisi, Bruschi, De Lucia, Palmieri, Panarese, De Iorio,Pezzo, Villani. All. Procopio

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 2 tra Napoli e Salernitana. Gli azzurri sono reduci da una serie di risultati negativi ed hanno bisogno del successo per non perdere il posto ai Playoff. Sarà derby campano contro i granata ultimi in classifica.

CLICCA QUI per la Preview del match