LIVE – Primavera 2: Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali del match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Idasiak; Potenza, Spedalieri, Virgilio, Sepe; Vergara, Cataldi, Sami, Romano; D’Agostino, Pesce. PANCHINA: Daniele, Provitolo, Amoah, D’Onofrio, Barba, Guarino, Acampa, Di Dona, Umile, Marranzino, Labriola. ALL. Cascione

SALERNITANA: Ciabattini, Guzzo, Perrone, Russo, Di Micco, Piervenanzi, Dommarco, Pezzo, Iannone, Del Regno, Cannavale. PANCHINA: Campisi, Bruschi, De Lucia, Palmieri, Panarese, De Iorio, Vigues, Villani. All. Procopio

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 2 tra Napoli e Salernitana. Gli azzurri sono reduci da una serie di risultati negativi ed hanno bisogno del successo per non perdere il posto ai Playoff. Sarà derby campano contro i granata ultimi in classifica.

