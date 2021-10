LIVE – Under 16: Roma-Napoli 0-0, inizia il match

5′ Ci prova Pedro Lopes servito da Musella ma il suo tiro al volo termina alto.

4′ Tiro di Litti e palla di poco a lato.

1′ – D’Angelo, dai 30m in posizione centrale, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione termina alta sopra la traversa centralmente.

Calcio d’inizio: batterà la Roma.

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

AS ROMA (–) : De Franceschi; De Luca, Litti, Ragone, Plaia, Mirra, Pedro Lopes, Tumminelli, Papa, Musella, Mannini.

A disp.: Guerrieri (GK), Cioffredi, Occhi, Feola, Reale, Schietroma, Almaviva, Della Rocca, Nardozi.

All.: Falsini

SSC NAPOLI (–) : Petrone; Puzone, De Crescenzo, Borrelli, Esposito, Gambardella, Malasomma, D’Angelo, Raggioli, De Chiara (C), Stasi.

A disp.: Puca (GK), Cefariello, De Rosa, Cantone, Avvisati, Borriello, Campanile, Pinzolo.

All.: Galizia

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato under 16 A e B. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno inflitto un poker alla Salernitana, conquistando la prima vittoria stagionale dopo i pareggi contro il Lecce e la Reggina. Il Napoli è quarto con cinque punti, la Roma è terza con due lunghezze in più mentre comandano il Benevento e la Lazio a punteggio pieno. I giallorossi hanno inflitto delle goleade in trasferta al Cosenza e alla Reggina mentre si sono fermati sullo 0-0 contro il Lecce.