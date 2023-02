RILEGGI LIVE – Under 18: Fiorentina-Napoli 1-0 (55′ Braschi), gli azzurrini cadono di misura

94′ Finisce il match

90′ Quattro minuti di recupero.

86′ Espulso Lettera per proteste.

82′ Grande parata di Pellino che salva su un neo entrato del club viola.

76′ Tiro di Peluso dal limite, bella parata del portiere.

74′ Fuori Fragnelli e dentro Deli.

73′ Fuori Cuciniello e dentro Grieco

71′ Ci prova Braschi, palla altissima.

68′ Esce Lorusso e Russo, dentro Stasi e Tortora.

66′ Dentro Scuderi per Mendoza.

65′ Tiro di Lorenzo Russo, di poco a lato. Dentro Ofoma per Dama.

64′ Lettera manda di poco a lato dal limite.

62′ Lorusso per Vigliotti, anticipato in extremis.

60′ Ripartenza azzurra, Cuciniello per Lettera che tira a lato.

59′ Tiro di Mazzone nettamente alto.

58′ Ottima reazione del Napoli, ci prova Lorenzo Lorusso. Tiro ribattuto.

55′ Gol Fiorentina: dopo uno scambio Braschi firma il vantaggio

46′ Ci prova subito Cuciniello, palla respinta dalla difesa.

Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

46′ Gara all’intervallo

45′ OCCASIONE NAPOLI: entrata di Peluso su colpo di testa di Vigliotti, il portiere respinge sulla linea ed evita il gol. Un minuto di recupero.

45′ Grande parata di Pellino su Mendoza.

42′ Ottima palla di Vigliotti per Lorusso che viene anticipato in extremis.

34′ Diagonale di Cuciniello, palla di poco alta.

30′ Ammonito Peluso per un brutto fallo.

27′ Peluso mette al centro, ci prova Lorusso, palla deviata in corner.

25′ Punizione insidiosa da una posizione esterna della Fiorentina, Pellino para alla grande e manda in corner

20′ Ottima occasione per il Napoli con Cuciniello, ma l’arbitro fischia un fuorigioco dubbio

17′ Vigliotti ruba palla e mette al centro, chiude il portiere

13′ Fiorentina pericolosa, ma Pellino anticipa Dama.

9′ Cross al centro di Lorenzo Russo e il portiere anticipa di un soffio Vigliotti.

7′ Doppio intervento di Pellino su Dama e Mendoza.

4′ Buon fraseggio degli azzurri in questo inizio gara.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Vannucchi, Maggini, Fragnelli, Mignani, Italiano, Pitti, Sichi, Gudelivicius, Dama, Mendoza, Braschi. PANCHINA: Cusin, Sadotti, Fortini, Deli, Rubino, Caprini, Ofoma, Scuderi.

NAPOLI: Pellino, Romano, Di Lauro, Lettera, Mazzone, De Luca, Peluso, Russo, Vigliotti, Cuciniello, Lorusso. PANCHINA: Puca, Manzo, Puzone, Tortora, Milo, Di Lorenzo, Tuccillo, Grieco, Stasi. All. Tedesco.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Fiorentina-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono in crescita, hanno vinto due gare consecutive contro la Sampdoria in trasferta e il Cesena in casa. Per i ragazzi di Tedesco ora una sfida complicata, sul campo della Fiorentina quarta in classifica con undici punti in più del Napoli penultimo. Nonostante i due ultimi successi, solo la Sampdoria con 9 punti è dietro gli azzurrini nel girone A.