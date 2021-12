LIVE – Under 16: Frosinone-Napoli, le scelte ufficiali dei due allenatori

Ecco le formazioni ufficiali del match:

FROSINONE: Grasso, Shkambaj, D’Auria, Silvestri, Iachini, Saputo, Centra, Orlandi, Mezsags, Coiro, Lusciano. PANCHINA: Romano, De Rita, De Cristofaro, Chianese, Pelosi, Fiorletta, Ambrosini, Di Francesco, Buttarazzi.

NAPOLI: Puca, Puzone, De Crescenzo, D’Angelo, Esposito, Gambardella, Malasomma, De Chiara, Pinzolo, Parisi, Stasi. PANCHINA: Petrone, Avvisati, Cantone, De Rosa, Dionisio, Borriello, Borrelli, Campanile, Raggioli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per l’ottava giornata del girone D del campionato Under 16. Si riparte dopo la domenica della sosta, gli azzurrini hanno salutato il campionato con la vittoria per 3-2 contro la Lazio capolista. Il Napoli è quarto in classifica, a tre lunghezze di distanza dal Benevento terzo, a -5 dalla Roma e a -6 dalla Lazio che occupano le prime due posizioni valide per la qualificazione ai quarti di finale. Il Frosinone è quartultimo con sei punti e non vince dal successo di Crotone ottenuto alla terza giornata.