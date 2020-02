RILEGGI LIVE – Primavera 1: Roma-Napoli 3-3, buon punto in trasferta per gli azzurrini

95′ Finisce il match! Tante emozioni al Tre Fontane! Gol e un buon punto in trasferta per gli azzurri che muovono la classifica.

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Forcing della Roma, ma il Napoli difende bene in questi ultimi minuti

82′ Escono Marrazzo e Vianni, entrano D’Amato e Virgilio. Nella Roma escono Tripi e Simonetti, entrano Darboe ed il 2003′ Satriano

80′ Ci prova in girata su un corner Buttaro, palla debole e a lato

77′ Cambi nella Roma: esce un acciaccato Trasciani e Zalewski, entrano Buttaro e Ciervo

75′ Buon recupero palla di Mamas che innesca un contropiede interessante, sbaglia questa volta il passaggio decisivo Vianni

73′ Ancora Vianni pericoloso: l’attaccante ruba palla ai difensori giallorossi, avanza sulla destra e va al tiro. Blocca Zamarion

71′ Esce Vrikkis ed entra Cioffi

66′ Grande chance manovrata del Napoli con Vianni che stoppa e serve Vrikkis che allarga per Zanon. L’esterno dalla destra, dai 20 metri, prova il tiro, palla di poco alta

64′ Punizione dalla trequarti della Roma, di testa Calafiori manda di poco a lato. Nel Napoli esce Labriola ed entra Mamas

63′ Ci prova Nigro dal limite, palla di poco alta

62′ Conclusione dal limite di Bove e Ceparano salva sulla linea. Idasiak non ci sarebbe mai arrivato.

61′ Gran lavoro di Vianni che conquista palla e serve a Marrazzo. Buon tiro del giocatore ma blocca Zamarion

59′ Roma in forcing: prima Zanon compie un grande intervento, poi l’azione prosegue ed in girata Calafiori manda la palla a pochi centimetri dalla porta

58′ Bella chiusura di Idasiak su una sponda giallorossa. I calci d’angolo sono un problema evidente per gli azzurri

56′ Cross di D’Orazio su un calcio d’angolo battuto corto, Trasciani anticipa (troppo facilmente) Marrazzo e D’Onofrio e da due passi manda clamorosamente alto.

54′ Buona palla per Vrikkis che da buona posizione è molto impreciso.

53′ Proteste in casa Roma per una presunta trattenuta di Zanon su Zalewski in area. Per l’arbitro non c’è nulla

51′ Ancora Estrella pericoloso al volo, ma mura la difesa

48′ Gol Roma: ancora su un corner. Calcio d’angolo dalla sinistra, sponda di Trasciani ed Estrella di testa impatta anticipando Costanzo e trova la rete. Nuova parità

47′ Grande aggressività dei giallorossi, il Napoli prova a difendere

46′ Inizia il secondo tempo

Esce Nigro ed entra Bove nella Roma

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo

46′ GOOOL NAPOLI: punizione perfetta di Labriola e Vianni di testa stacca in cima e firma il clamoroso vantaggio

45′ Un minuto di recupero

43′ Bella palla di Sami per Vianni, ma è provvidenziale la chiusura difensiva di Zalewski

41′ La Roma ha accusato il colpo e sembra ora in difficoltà mentale

38′ Nuovo errore della Roma e Marrazzo sfiora il clamoroso vantaggio sfiorando il palo

37′ GOOOL NAPOLI: Clamoroso errore della Roma, ruba palla Ceparano che serve Labriola che salta un avversario e firma incredibilmente il pari con un gran sinistro

36′ GOOOL NAPOLI: Vrikkis serve Vianni che si libera dell’avversario con un controllo e segna un gran gol

34′ Cross dalla sinistra ed Estrella ci prova da pochi passi. Salva Idasiak

32′ Giallorossi padroni del campo, il Napoli al momento davvero deludente

30′ Gol Roma: corner dei giallorossi, sponda di Tripi e Calafiori in girata firma il raddoppio

29′ Gran azione di D’Orazio che salta due avversari e mette al centro, ma Zanoli chiude. Prosegue l’azione, Nigro mette al centro un tiro cross e Idasiak mette in corner

27′ Zalewski si accentra e prova la conclusione. Palla di poco alta. Il Napoli lascia troppo spazio però ai giallorossi

25′ Azione nata da errori della difesa del Napoli, D’Orazio serve Estrella. L’attaccante costringe Idasiak ad un grande intervento, il portiere evita il bis

19′ Tanti spazi per la Roma, stavolta chiude D’Onofrio in affanno

18′ Bella palla di Parodi per Tripi che mette al centro ed è decisivo a chiudere Idasiak. Napoli in totale difficoltà

16′ Gran giocata di D’Orazio che salta facilmente D’Onofrio e va al tiro. Tiro forte ma impreciso

14′ Palla di Estrella per D’Orazio che tira a botta sicura, ma chiusura decisiva di Costanzo.

13′ Cross insidioso di Estrella, chiude bene Idasiak

10′ Errore della Roma in difesa, non è molto scaltro Vrikkis lento ad approfittarne e chiudono i difensori giallorossi.

8′ Gol Roma: corner dei giallorossi, sponda di un giocatore giallorosso e Trasciani insacca da due passi anticipando Zanoli.

6′ Cross di D’Orazio, sbaglia totalmente il tempo di uscita Idasiak ma Zalewski, da due passi, clamorosamente fuori

2′ Ci prova subito Zalewski, palla a lato

1′ Inizia il match

Primo Tempo

AS ROMA (4-3-3) : Zamarion (GK); Calafiori, Bianda, Parodi, Trasciani (C); Nigro, Simonetti, Tripi; D’Orazio, Estrella, Zalewski.

A disp.: Boer, Plesnierowicz, Buttaro, Semeraro, Bove, Darboe, Ciervo, Bamba, Satriano, Milanese, Astrologo, Tomassini.

All.: De Rossi.

SSC NAPOLI: Idasiak (GK), Zanon, Costanzo, Ceparano, Zanoli (C), D’Onofrio, Vrikkis, Sami, Vianni, Labriola, Marrazzo.

A disp.: Mancini, Potenza, Tsoungui, Mamas, Virgilio, D’Amato, Cavallo, Cioffi, Bozhanaj.

All.: Angelini.

Benvenuti alla diretta testuale del posticipo della ventesima giornata del campionato Primavera 1 tra Roma e Napoli. La squadra guidata da Giuseppe Angelini è chiamata ad una sfida quasi impossibile contro i capitolini, impegnati in piena zona playoff.