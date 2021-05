RILEGGI LIVE – Primavera 2: Napoli-Salernitana 3-0 (4′ Pesce, 12′ Romano, 57′ Cataldi su rig.), gli azzurrini tornano alla vittoria

94′ FINISCE IL MATCH!!!! Il Napoli torna alla vittoria!

93′ Stacca Spedalieri su corner, respinge il portiere e sulla respinta il tiro di Virgilio viene contratto.

91′ Entrano De Lucia e Villani, escono Piervenanzi e Dommarco. Quattro minuti di recupero

90′ Ci prova Iannone ma il suo tiro è a lato. Buona occasione per il Napoli, ma errore di misura da parte di Di Dona.

89′ Virgilio in verticale per Acampa, respinge in uscita Ciabattini

88′ Calcio d’angolo Napoli e colpo di tacco di Virgilio che sfiora la rete.

84′ D’Agostino serve Marranzino che prova il tiro, pallone a lato

83′ Diagonale di poco a lato di De Iorio

82′ Ancora Guarino stacca su corner, pallone alto sulla traversa. Entra Di Dona e fuori D’Agostino

81′ Stacca Guarino sul corner ma un difensore degli ospiti salva ed evita il gol.

80′ Possibilità dalla destra per Acampa che viene chiuso in extremis dal portiere.

79′ Di Micco ferma Acampa che si involava verso la porta, ma non era una chiara occasione da gol. Ammonito Di Micco

77′ Marranzino recupera palla, preferisce tirare che servire palla a Barba, ma il suo tiro è respinto da Di Micco

75′ Debutta ed esordisce con la Primavera il 2004 Marranzino ed esce Vergara

66′ Escono Potenza e Cataldi, entrano Barba e Guarino, Virgilio passa a centrocampo.

65′ Traversa di Potenza su assist di Sami, tutto fermo per fuorigioco.

63′ Entra De Iorio ed esce Russo nella Salernitana

57′ Tiro di D’Agostino dal limite, palla a lato

56′ GOOOL NAPOLI! Dal dischetto Cataldi non sbaglia, è tris Napoli!!!

55′ Sami in verticale per Vergara che serve D’Agostino, fallo di Di Micco e calcio di rigore!

46′ Inizia il secondo tempo

Entrano Palmieri e Pezzo negli ospiti, escono Vignes e Cannavale. Nel Napoli esce Pesce ed entra Acampa

La Reggina ha battuto lo Spezia 2 a 1, il Napoli si gioca i playoff con l’Entella mentre i liguri ed il Crotone escono dalla lotta playoff.

SECONDO TEMPO

47′ Ci prova Cataldi e palla a lato. Finisce il primo tempo

46′ Bellissimo numero di Vergara che salta Vignes con la suola e costringe il portiere a respingere.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Sami ispira Potenza che avanza e va al tiro da buona posizione, ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco molto dubbio.

34′ Cross basso di Potenza e Pesce sfiora il tris da sottoporta, respinge di piede Ciabattini

32′ Tiro di Vignes dalla distanza, stavolta blocca Idasiak

30′ Tiro di Vignes dalla distanza, palla a lato

26′ Ci prova Vergara dalla distanza, palla abbondantemente alta.

25′ Cross di Potenza e Di Micco anticipa Pesce che era in buona posizione

19′ Corner Napoli e di testa Cataldi sfiora il tris, salva sulla linea Di Micco.

14′ Uno-due tra Vergara e Cataldi con quest’ultimo che va al tiro e manda a lato.

12′ GOOOL NAPOLI! Palo di Cataldi dalla distanza, recupera palla Pesce che non riesce a tirare ma serve indietro Romano che insacca e realizza il 2 a 0!

9′ Palla per D’Agostino sul centro sinistra, il calciatore si accentra e manda di poco alto sopra la traversa.

6′ Primo gol per Pesce con la maglia della Primavera, lui è un 2004 e gioca sotto età.

5′ Napoli in campo con il 3-4-3

4′ GOOOL NAPOLI!!! Cross di Romano e di testa Pesce insacca!!!

1′ La Salernitana batte il calcio d’inizio

Le squadre entrano in campo

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-3) Idasiak; Spedalieri, Virgilio, Sepe;Potenza, Cataldi, Sami, Romano; Vergara, D’Agostino, Pesce. PANCHINA: Daniele, Provitolo, Amoah, D’Onofrio, Barba, Guarino, Acampa, Di Dona, Umile, Marranzino, Labriola. ALL. Cascione

SALERNITANA: Ciabattini, Guzzo, Perrone, Russo, Di Micco, Piervenanzi, Dommarco,Vigues, Iannone, Del Regno, Cannavale. PANCHINA: Campisi, Bruschi, De Lucia, Palmieri, Panarese, De Iorio,Pezzo, Villani. All. Procopio

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 2 tra Napoli e Salernitana. Gli azzurri sono reduci da una serie di risultati negativi ed hanno bisogno del successo per non perdere il posto ai Playoff. Sarà derby campano contro i granata ultimi in classifica.

