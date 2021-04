RILEGGI LIVE – Primavera 2: Napoli-Spezia 2-2 (53′ Pinto, 59′ Ambrosino, 64′ Pietra su rig., 78′ Labriola), pari e tante emozioni per gli azzurrini

93′ FINISCE IL MATCH!!

91′ Tiro di Pietra, Idasiak blocca in due tempi.

90′ Grande palla di Labriola per Cioffi di esterno, il portiere in uscita chiude. Tre minuti di recupero.

89′ Ripartenza guidata da Cioffi che serve D’Agostino, l’attaccante a tu per tu con il portiere si fa respingere il pallone.

86′ Ammonito Barba per fallo su Sakho

83′ Entrano Pesce per Barba, fuori Ambrosino e Romano

78′ GOOOL NAPOLI!!! Gran giocata di Labriola che serve Iaccarino che avanza e riserve Labriola, il neo entrato la mette sotto la traversa e trova il pareggio!

77′ Entrano Sakho e Bellucci, escono Gaddini e Pinto

76′ Doppio cross di Cioffi e sul secondo Franzoni la mette in corner rischiando una clamorosa autorete. Ammonito nel Napoli Guarino che ferma una ripartenza.

75′ Cross basso di Nobile insidioso, Idasiak in uscita anticipa tutti.

73′ Ci prova Guarino dalla distanza, si distende il portiere e devia in corner.

70′ Giocata del 2004′ Leoncini, atterrato da Romano. Ammonizione per l’azzurro

69′ Chietti serve Gaddini, tiro a giro e palla a lato.

68′ Entra Iaccarino ed esce Cataldi per infortunio

65′ Entra Labriola per Vergara, Cioffi va a destra e il neo entrato a sinistra.

64′ Gol Spezia. Contatto in area tra Costanzo e Leoncini, ingenuità del difensore che va al contatto sull’attaccante spalle alla porta. Dal dischetto Pietra spiazza Idasiak.

59′ GOOOL NAPOLI!!! Intuizione di D’Agostino che raccoglie palla sul lato destro, va al cross ed Ambrosino di testa insacca!!!

57′ Giocata di D’Agostino, tiro contratto, la palla arriva a Cioffi che da buona posizione manda alta. Tante occasioni sprecate dal Napoli.

54′ Giocata di D’Agostino che serve bene Cioffi, l’attaccante supera il portiere ma la palla è troppo debole e salva il difensore. Nello Spezia entra il napoletano Chietti (proviene dalla Real Casarea) ed esce Martini.

53′ Gol Spezia: palla in verticale per Pinto che si libera di Guarino (il difensore lascia troppo spazio) ed infila cosi Idasiak

52′ Grande giocata di Cioffi che trova il corridoio per Potenza che potrebbe calciare a rete, ma serve Virgilio e non sfrutta l’opportunità

50′ Tiro di Virgilio al limite dell’area, palla di poco sopra la traversa.

46′ Inizia il secondo tempo

Nello Spezia esce Gabelli ed entra Franzoni. Il neo entrato va a destra con Scieuzo a sinistra.

SECONDO TEMPO

46′ Gara all’intervallo

45′ Cross di Romano per Ambrosino che non ci arriva per un soffio, il portiere resta ingannato dalla direzione ma la palla è fuori. Un minuto di recupero.

41′ Percussione di Cioffi palla al piede, va all’uno contro uno Masi, non serve Ambrosino totalmente solo ma va al tiro, palla sopra la traversa.

39′ Sul corner grande chance per Costanzo che viene anticipato in extremis da Bertola.

38′ Azione di Cioffi che salta l’avversario e prova a beffare il portiere, palla in corner.

35′ OCCASIONE NAPOLI: azione dalla destra di Potenza che mette al centro dove Cioffi colpisce il palo! Sulla respinta a porta vuota Ambrosino manda clamorosamente fuori!

34′ Uno-due tra Ambrosino e Vergara, va al tiro Ambrosino, palla debole e centrale che il portiere blocca.

31′ Cross di Nobile e Leoncini controlla male da buona posizione.

30′ Lo Spezia protesta per un presunto fallo di mano in area di Costanzo, l’arbitro lascia correre.

24′ Spunto di Cioffi a sinistra, palla di Cataldi per Virgilio che prova la conclusione ma il tiro è ancora centrale.

23′ Punizione tesa per Cioffi, lo Spezia chiude su Ambrosino e si rifugia in corner.

12′ Napoli ancora all’attacco: Vergara serve Cioffi che tira al volo, palla bloccata dalla difesa, sul contropiede Pinto viene fermato in fuorigioco.

10′ Azione sull’asse Vergara-D’Agostino, tiro a giro di quest’ultimo e palla a lato.

6′ Vergara passa a Cataldi, tiro del centrocampista centrale.

5′ Ambrosino scarica dietro a Virgilio che serve Vergara, tiro a giro debole che il portiere blocca.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Nei liguri gioca come fuoriquota l’attaccante ex Benevento, classe 2000, Pinto.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Idasiak; Potenza, Costanzo, Guarino, Romano; Virgilio, Cataldi; D’Agostino, Vergara, Cioffi; Ambrosino. PANCHINA: Pinto, Barba, Acampa, D’Onofrio, Spedalieri, Sami, Baccarini, Labriola, Umile, Di Dona, Pesce, Furina. All.Cascione

SPEZIA: Pucci, Scieuzo, Gabelli, Martini, Masi, Bertola, Leoncini, Pietra, Pinto, Nobile, Gaddini. PANCHINA: Gavellotti, Vannucchi, Scremin, Franzoni, Andreani, Gaeta, Vietina, Bellucci, Sakho, Chietti, Giorgi.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2 tra il Napoli e Spezia. Scontro al vertice tra due club in lizza per i playoff con gli azzurri avanti ma con due gare in più rispetto al club ligure.