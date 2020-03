RILEGGI LIVE – Under 15: Benevento-Napoli 0-1 (16″st Solmonte), vittoria in trasferta per gli azzurrini

FINISCE IL MATCH! Vittoria di misura del Napoli a Benevento

35′ Tre minuti di recupero

34′ Fuori Vilardi e Milo, dentro D’Amora e Grieco

30′ Ancora Solmonte pericoloso. Il numero 20 azzurro salta avversario e va al tiro, chiude Esposito

28′ Nel Napoli esce Carbone ed entra Musto

25′ Occasione Benevento con lancio per Di Martino che va a botta sicura e costringe Iovino ad un gran intervento

17′ Dentro Russo e Cuciniello, fuori Di Lauro e Tortora nel Napoli. Nel Benevento entra Vitale ed esce Izzo

16′ GOOOL NAPOLI!!! Palla in area e di controbalzo Solmonte firma la rete del vantaggio

14′ Entrano Ponticelli e Di Porto, escono Pengue e Manzi

12′ Vilardi serve Tortora che va al tiro, respinge Esposito

10′ Buon inizio del Napoli che costruisce gioco, ma al momento non crea occasioni

6′ Ammonito Romano nel Napoli

1′ Inizia il secondo tempo

Nel Benevento fuori Macrì e dentro De Gennaro, nel Napoli entrano Romano e Solmonte ed escono Marisei e Miele

SECONDO TEMPO

35′ Finisce il primo tempo

32′ Cross dalla destra e Miele da ottima posizione viene chiuso in extremis da Di Martino

25′ Buona azione personale di Milo che salta due avversari e va al tiro. Conclusione alle stelle

22′ Match molto equilibrato con il Napoli che prova a colpire soprattutto di rimessa, ma che a volte è impreciso nell’ultimo passaggio

18′ Ammonito nel Napoli Di Lauro

13′ Cross di Tortora, sponda di Vilardi e Miele prova la conclusione che termina, deviata, alta sopra la porta

8′ Nessuna azione degna di nota finora, ma le due squadre si sfidano a viso aperto

1′ Inizia la gara

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

BENEVENTO = Esposito, Di Martino, Macrì, Carriola, Marrone, La Rocca, Pengue, Izzo, Manzi, Mazzucchiello, Signorelli. Panchina: Pirro’, Ponticelli, De Gennaro, Di Gregorio, Di Porto, Di Donato, Ballirano, Vitale, Galletta. All. Fusaro

NAPOLI = Iovino, Marisei, Di Lauro, Peluso, Manzo, Mazzone, Vilardi, Carbone, Miele, Milo, Tortora. Panchina: Pellino, Romano, Russo, D’Amora, Musto, Grieco, Legnante, Cuciniello, Solmonte. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 15 A e B. Gli azzurrini sono secondi in classifica a due punti dal Frosinone che ha una partita in meno e con tre punti di vantaggio sul Pescara che non scenderà in campo nel weekend perchè la gara contro l’Ascoli è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. Arrivare nelle prime due posizioni consentirebbe al Napoli di qualificarsi direttamente ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. All’andata finì 1-1, Manzi nel finale rispose al gol di Vilardi. Il Benevento non è in buon momento, non vince dalla trasferta di Roma del 12 gennaio, poi ha portato a casa due pareggi contro il Perugia, il Pescara e nell’ultimo turno contro la Juve Stabia ma ha incassato anche due sconfitte contro il Cosenza e la Salernitana. Il Napoli ha ottenuto due pareggi consecutivi in casa contro la Roma e la Salernitana ma in trasferta il rendimento recente è più efficace, come dimostrano i successi contro il Trapani e il Perugia.