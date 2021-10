RILEGGI LIVE – Under 16: Roma-Napoli 2-2 (17′ Mannini, 47′ De Luca, 63′ Malasomma, 80′ +1 Pinzolo), gli azzurrini trovano il pari nel finale

Termina il match!!

80′ +3 Espulso Cantone, Napoli in 10 in questi ultimi attimi di gara.

80′ +2 Ammonito Mannini nei giallorossi

80′ +1 GOOOL NAPOLIII!!! Calcio d’angolo di D’Angelo e di testa insacca Pinzolo.

78′ – Nardozi con il mancino, calcia a rete. Il fendente del numero 20 giallorosso è bloccato da Petrone

74′ -Triplo cambio Napoli: escono De Crescenzo, Esposito, Malasomma e Stasi, entrano Cantone, Cefariello, Campanile e De Rosa.

70′ – Doppio cambio Roma: escono Mirra e Musella, entrano Occhi e Nardozi.

65′ Ci prova Borrelli ma il tiro è centrale

63′ GOOOL NAPOLI!!!Punizione di Borrelli ed al centro Malasomma insacca di piatto.

61′- Secondo cambio Roma: esce Papa, esce Reale.

60′ Terzo cambio Napoli: esce De Chiara, entra Avvisati.

48′ Esce Tumminelli ed entra Della Rocca

47′ GOL ROMA: cross di Litti per De Luca che insacca in rete.

46′ Ammonito Puzone nel Napoli

41′ Inizia il secondo tempo

Fuori Raggioli e dentro Pinzolo

SECONDO TEMPO

40′ +2 Finisce il primo tempo

40′ Due minuti di recupero

38′ Tiro di De Chiara che termina alto.

35′ Ci prova D’Angelo di testa, tiro centrale che blocca Puzone.

31′ Percussione palla al piede da parte di Litti che viene murato dalla difesa.

25′ – Piccolo problema fisico per Borrelli

24′ Ammonito Plaia nella Roma

20′ Ci prova De Crescenzo, ma il tiro termina alto.

17′ GOL ROMA: gran punizione di Mannini che si infila alle spalle del portiere avversario

5′ Ci prova Pedro Lopes servito da Musella ma il suo tiro al volo termina alto.

4′ Tiro di Litti e palla di poco a lato.

1′ – D’Angelo, dai 30m in posizione centrale, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione termina alta sopra la traversa centralmente.

Calcio d’inizio: batterà la Roma.

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

AS ROMA (–) : De Franceschi; De Luca, Litti, Ragone, Plaia, Mirra, Pedro Lopes, Tumminelli, Papa, Musella, Mannini.

A disp.: Guerrieri (GK), Cioffredi, Occhi, Feola, Reale, Schietroma, Almaviva, Della Rocca, Nardozi.

All.: Falsini

SSC NAPOLI (–) : Petrone; Puzone, De Crescenzo, Borrelli, Esposito, Gambardella, Malasomma, D’Angelo, Raggioli, De Chiara (C), Stasi.

A disp.: Puca (GK), Cefariello, De Rosa, Cantone, Avvisati, Borriello, Campanile, Pinzolo.

All.: Galizia

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato under 16 A e B. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno inflitto un poker alla Salernitana, conquistando la prima vittoria stagionale dopo i pareggi contro il Lecce e la Reggina. Il Napoli è quarto con cinque punti, la Roma è terza con due lunghezze in più mentre comandano il Benevento e la Lazio a punteggio pieno. I giallorossi hanno inflitto delle goleade in trasferta al Cosenza e alla Reggina mentre si sono fermati sullo 0-0 contro il Lecce.