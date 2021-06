RILEGGI LIVE – Under 17: Benevento-Napoli 4-2, (15′ D’Avino, 18′ Malva su rig., 33′ Marranzino, 46′ pt Pellegrino, 85′ e 95′ Altamura), brutto ko per gli azzurrini

98′ FINISCE IL MATCH! Il Benevento scavalca il Napoli in classifica e ai sanniti basterà un punto nelle prossime due gare

95′ Gol Benevento: uno-due Malva ed Altamura che va al tiro ed insacca sul lato opposto.

94′ Il Benevento sfiora il quarto gol, su una seconda palla Aronica ci prova di sinistro ma Boffelli chiude in corner.

90′ Otto minuti di recupero

85′ GOL Benevento. Tiro dalla distanza di Altamura che beffa Boffelli sul primo palo.

84′ Entra Vilardi ed esce Marranzino, esce Giannini ed entra Di Dona. Fuori Maiese e Prisco, dentro Altamura e Aronica

75′ Entra Rossi ed esce Di Martino per problemi fisici

72′ Entra Di Leo per Pontillo già ammonito

67′ Esce Valentino ed entra Orlando nel Benevento

63′ Escono De Pasquale, Pesce e Spavone, dentro Russo, Flora e Solmonte

60′ Punizione di Marranzino, stacca Pesce e palla a lato

59′ Espulso un componente della panchina del Benevento

58′ Ammonito Valentino nei sanniti

57′ Rischia Pontillo già ammonito su Maiese

54′ Calcio di punizione di Giannini e di testa ci prova Marchisano, gran parata del portiere che devia in corner.

50′ Tiro dalla sinistra di Carnevale, blocca Muraca.

48′ Cross di De Pasquale per Marranzino che in ottica posizione non ci arriva.

47′ Punizione di Marranzino e proteste per un tocco di mano in area, l’arbitro lascia correre.

46′ Inizia il secondo tempo

Entra Carnevale per Hysaj

SECONDO TEMPO

46′ Ammonito Carnevale che chiedeva la fine del primo tempo in anticipo. Gara all’intervallo

46′ Gol Benevento. Cross di Malva che anticipa tutti, dall’altro lato arriva Pellegrino che insacca.

45′ Un minuto di recupero

44′ Palla persa di Gioielli in uscita, la palla arriva a Sema che ci prova dai 25 metri. Boffelli respinge in corner.

42′ Tiro a giro di Malva, Boffelli respinge in corner.

37′ Ammonito Pellegrino per un fallo da dietro su Marranzino

35′ Palla in verticale per Marranzino, ma in uscita Muraca respinge la minaccia

33′ GOOOL NAPOLI!!!Triangolazione con Hysaj che serve Marranzino, questi prova un tiro dalla distanza rasoterra e la palla si insacca con l’evidente complicità del portiere!

32′ Lancio di Marchisano per Pesce il cui tiro è però troppo debole!

31′ Triangolazione Marchisano, Marranzino e Spavone ma il tiro di quest’ultimo è debole e centrale

30′ Cross di Sena per Valentino che va al tiro, ma la palla è a lato. L’azione nasceva da un fallo offensivo di Sena.

28′ Calcio d’angolo dalla sinistra, prolunga Marranzino ma nessuno arriva sulla palla

27′ Malva ruba palla a Hysaj e D’Avino, si trova a tu per tu con il portiere ma è provvidenziale intervento di Boffelli

26′ Prisco salta tre uomini e va al tiro con la conclusione che si stampa sulla traversa

18′ GOL BENEVENTO: Boffelli intuisce ma dal dischetto Malva insacca! Prima Boffelli era stato ammonito per proteste!

17′ Calcio di rigore per il Benevento! Scivolata di Pontillo su Maiese, sembrava sulla palla ma l’arbitro concede rigore.

16′ Cross di Sena pericoloso, provvidenziale la chisura di Hysaj

15′ GOOL NAPOLI!!! Punizione di Giannini e di piattone insacca D’Avino in area! L’azzurro è l’unico 2005 tra i titolari

13′ Cross di Spavone e di testa Marranzino tira centrale, in due tempi blocca Muraca.

11′ Tiro di Gioielli deviato, la palla arriva a De Pasquale che a pochi passi vede il suo tiro respinto da Muraca

5′ Cross dalla destra, Malva serve dietro Pellegrino che tira alto.

4′ Ammonito Pontillo per fallo su Maiese

3′ Punizione di Marranzino e di testa D’Avino manda a lato.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

Benevento: Muraca; Di Martino, Sena, Prisco, Riccio, Viscardi, Valentino, Parisi, Malva, Maiese, Pellegrino. PANCHINA: Tartaro, Vespa, Salierno, Marzuillo, De Vincenzo, Orlando, Rossi, Aronica, Altamura.

Napoli: Boffelli; Marchisano, Giannini, Pontillo, D’Avino; Hysaj, De Pasquale, Gioielli, Pesce, Marranzino, Spavone. PANCHINA: Turi, Di Leo, Picardi, Carnevale, Flora, Russo, Di Dona, Solmonte, Vilardi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno del gruppo 7 del campionato Under 17 A e B. Lo scontro diretto può valere i quarti di finale, il Napoli ha un punto in più del Benevento che, però, ha giocato una gara in meno. Chi vince è padrone del proprio destino, gli azzurrini poi devono recuperare la sfida in trasferta contro l’Ascoli ultimo in classifica che mercoledì disputa il recupero in trasferta proprio contro il Benevento. I sanniti di mister Scarlato, ex difensore del Napoli in serie C, chiuderanno poi la regular season con la trasferta di Pescara che è a 9 punti, a -2 dal Benevento e a -3 dal Napoli, e oggi affronta in trasferta il Frosinone. Il Napoli vuole anche vendicare la sconfitta dell’andata al Kennedy (CLICCA QUI per gli Highlights) soltanto la prima classificata approda ai quarti di finale.