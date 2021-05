RILEGGI LIVE – Under 17: Napoli-Frosinone 4-3 (33’e 43′ Marranzino, 51′ De Pasquale, 56′ Selvini, 68′ Cangianello, 70′ Recchiuti, 75′ Giannini), gli azzurrini volano in testa alla classifica

94′ FINISCE IL MATCH! Il Napoli sale in vetta sfruttando la giornata di riposo del Benevento!

91′ Escono Maura e Cangianello, dentro Oddi e D’Antoni

90′ Occasione per Pesce che salta due avversari e va al tiro, respinge il portiere! Sul proseguo dell’azione ci prosegue ancora Pesce ma la palla va fuori

87′ Contropiede del Napoli, tiro di Di Palma deviato in corner.

85′ Cross dalla destra e Boffelli rischia in presa alta.

83′ Entra Gesmundo ed esce Frasca

82′ Ammonito Di Dona che si stava riscaldando e che butta la palla in campo per perdere tempo.

80′ Tre cambi nel Napoli. Escono Marranzino, Carnevale e Picardi entrano D’Avino, Vilardi e Pontillo

79′ Recchiuti prova con una punizione a sorprendere, ma la palla manda di poco a lato

76′ Ci prova Marranzino di sinistro, il portiere blocca.

75′ GOOOL NAPOLI!!! Tiro di sinistro dalla distanza di Giannini e palla che si incastra nell’angolo opposto!

73′ Palla Pesce per Carnevale che ci prova di sinistro, gran parata del portiere e sulla respinta Marchisano manda fuori.

72′ Entra Ranieri ed esce Ferrieri.

70′ Gol Frosinone. Tiro a giro di Recchiuti che insacca e firma un incredibile pari!

68′ Gol Frosinone: punizione a due in area, tiro deviato di Cangianello e palla che si insacca!

67′ Boffelli trattiene troppo il pallone in area e l’arbitro concede una punizione a due in area.

61′ Escono Spavone, De Pasquale e Solmonte, entrano Di Palma, Flora e Pesce

60′ Palla di Marchisano per Carnevale che mette una palla pericolosa al centro, chiude bene la difesa

57′ Tiro di Solmonte che ci prova subito, pallone a lato.

56′ Gol Frosinone. Lancio di Cialona per Selvini che attacca bene la profondità e supera Boffelli

54′ Espulso Pera per un brutto fallo su Carnevale

51′ GOOOL NAPOLI!!! Cross di Marranzino e palla per De Pasquale che si accentra e prova il tiro a giro, palla leggermente deviata, che si insacca dietro al portiere.

50′ Splendido colpo di tacco di Marranzino che libera De Pasquale, ma solo davanti alla porta si fa respingere il portiere.

49′ Cross di Giannini, ci prova Solmonte ma il pallone va a lato

46′ Inizia il secondo tempo. Ammonito Caravillani per fallo su Marranzino

Entra Recchiuti ed esce Navarra

SECONDO TEMPO

45′ Termina il primo tempo

44′ Azione dalla destra e cross di Giannini, ci prova Carnevale e la palla va a lato

43′ GOOOL NAPOLI!!! Ancora Marranzino con la palla che gli arriva al limite dell’area ed al volo di destro l’azzurro insacca nuovamente!

42′ Occasione Frosinone:corner e di testa stacca Maura che colpisce la traversa

38′ Marchisano si accentra e prova a sorprendere il portiere con un tiro, blocca senza problemi Marasca.

33′ GOOOL NAPOLI!!! Conclusione di mezzo esterno dai 35 metri di Marranzino che va a segno, il portiere può solo sfiorare ma la palla porta gli azzurri in vantaggio!!!

32′ Cross insidioso di Giannini, il portiere smanaccia male ma i difensori ciociari sono lesti a chiudere prima degli attaccanti azzurri

30′ Palla persa dal Frosinone con la costruzione del basso, Carnevale recupera palla e serve Marranzino ma il suo tiro dall’interno dell’area termina poco sopra la traversa.

29′ Triangolazione tra Marranzino e Carnevale, il tiro di quest’ultimo è deviato in corner.

25′ Azione sviluppata sulla catena di destra, ci prova De Pasquale ma il tiro è deviato in corner.

20′ Cross insidioso di Navarra, è bravo Boffelli ad allungarsi e a mettere in corner

14′ Sugli sviluppi di un corner ci prova Frasca dalla distanza, blocca Boffelli

13′ Tiro insidioso di De Pasquale, blocca il portiere.

12′ Grande occasione per Solmonte che di testa ben innescato dal cross di Giannini prova ad andare a segno, respinge il portiere.

11′ Cross insidioso di Giannini ma il portiere ospite anticipa l’attaccante azzurro

6′ Carnevale raccoglie palla da Marchisano e prova il tiro a giro che termina di poco sopra l’incrocio dei pali. Occasione Napoli!

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Nei titolari gioca il 2005 Solmonte mentre vanno in panchina Di Done e Pesce, ieri con la Primavera. I ciocari in campo con il 4-3-1-2.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1) Boffelli; Marchisano, Picardi, Hysay, Giannini; Gioielli, De Pasquale, Spavone, Carnevale; Solmonte, Marranzino. PANCHINA: Turi, Pontillo, Vilardi, D’Avino, Longobardi, Di Palma, Flora, Pesce, Di Dona.

FROSINONE: Marasca, Maura, Cialona, Benacquista, Caravillani; Navarra, Frasca, Selvini, Cangianello, Ferrieri. PANCHINA: Zizzania, Ciarelli, Musilli, Oddi, Recchiuti, Dantoni, Ranieri, Gesmundo, D’Andrea.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato Under 17 girone A e B. Gli azzurrini sono secondi in classifica, a due punti dal Benevento fermato proprio dal Frosinone la scorsa settimana. All’andata il Napoli ha vinto 4-0 (CLICCA QUI per gli Highlights) ma ai ciociari mancavano molti giocatori importanti. Soltanto la prima in classifica si qualifica ai quarti di finale.