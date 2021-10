RILEGGI LIVE – Under 17: Napoli-Roma 1-1 (48′ Vilardi, 57′ Karagiornis), finisce in parità tra i due club

94′ FINISCE IL MATCH IN PARITA’

91′ Bella azione di Attanasio che va altiro, il portiere respinge in corner.

82′ Fuori Graziani e dentro Tarantino nei giallorossi

76′ Cross di Cavacchioli e palla per Bolzan che manda a lato.

73′ Lancio di Russo per Solmonte che prova di destro, palla di poco a lato.

72′ Costa Cesco salta Di Lauro e mette al centro, chiude bene Turi.

71′ Fuori Tortora e dentro Di Lauro.

70′ Napoli pericoloso ma il colpo di testa dell’attaccante finisce alto sopra la traversa.

69′ Fuori Misitano e dentro Rozzi.

64′ Roma pericolosa con Misitano e respinge Turi. Contropiede Napoli ma Attanasio viene fermato.

60′ Ammonito Karagiornis ed Attanasio per proteste. Esce Balestriere ed entra Di Lorenzo.

58′ GOL Roma. Corner corto e mettono al centro dove Karagiornis insacca il pari.

57′ Cross dalla destra insidioso e palla in corner.

49′ Misitano ha grande chance da pochi passi ma incredibilmente manda fuori.

48′ GOOOL NAPOLI! Errore del difensore della Roma, Vilardi ruba palla e serve Attanasio, uno due con Vilardi che insacca in rete.

Fuori Cuciniello e dentro Attanasio. Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero

44′ Imbucata di Costa Cesco per Bolzan che solo davanti al portiere si lascia ipnotizzare da Turi che devia in corner.

36′ Risposta della Roma, cross di Costa Cesco e di testa Misitano manda di pochissimo alto.

35′ Imbucata di Vilardi per Solmonte che da buona posizione calcia alto sulla traversa.

33′ Grande azione di Bolzan che salta il difensore e va uno vs uno con il portiere ma si lascia ipnotizzare.

32′ Ammonito Costa Cesco per aver scaraventato la palla fuori dal campo

29′ Corner di Cuciniello, colpo di testa di Solmonte e gran respinta di Brondbo

26′ Ci prova De Angelis, blocca in due tempi Turi.

19′ Nel Napoli ammonito Russo per un fallo

17′ Ammonito Graziani nella Roma. Entra Touadi ed esce Boldrini per infortunio.

15′ Punizione dai 30 metri di Russo, palla per D’Avino che ci prova a botta sicura, ma respinge un difensore della Roma.

4′ Ripartenza Napoli con Vilardi serve Cuciniello il cui tiro viene respinto da Brondbo

2′ Cuciniello ruba palla a Cavacchioli e va al tiro, palla debole e centrale che Brondbo blocca.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

In panchina presente anche il giovane Ceci, nuovo acquisto arrivato dal Legia Varsavia.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Turi, Ruggiero, Tortora, Milo, Mazzone, D’Avino, Vilardi, Balestriere, Solmonte, Russo, Cuciniello. PANCHINA: Pellino, Manzo, Romano, Di Lauro, Di Lorenzo, Ceci, Attanasio, Fucci, Miele.

ROMA: Brondbo, Cavacchioli, Bouah, Cichella, Karagiorgis, Boldrini, Graziani, De Angelis, Misitano, Costa Cesco, Bolzan. PANCHINA: Radumejevs, Touadi, Morgantini, Vranjes, Rozzi, Wiklund, Tarantino, Polletta, Amerighi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 17 A e B. La Roma e il Napoli hanno giocato quattro gare, una in meno rispetto a tante avversarie. La Roma ha già esercitato il turno di riposo, il Napoli domenica scorsa non è riuscito a completare la partita di Cosenza a causa del maltempo. La gara è stata sospesa all’intervallo per impraticabilità del campo sul risultato di 0-0. La Roma ha battuto l’Ascoli alla prima giornata in trasferta, il Cosenza tra le mura amiche e poi ha rifilato una goleada fuori casa alla Salernitana (1-7 il risultato finale).