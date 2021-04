RILEGGI LIVE – Under 17: Pescara-Napoli 3-1 (54′ Patanè, 64′ D’Anteo, 74′ Vilardi, 80′ Di Meo su rig.), primo ko per gli azzurrini

93′ Finisce il match! Il Napoli cade a Pescara

88′ Spavone spreca da pochi passi un occasione che avrebbe potuto riaprire la gara

80′ Gol Pescara: Hysaj atterra in area Patanè. Di Meo lo realizza con un cucchiaio

74′ GOOOL NAPOLI: azione di Marranzino che va al cross ed il 2005 Vilardi di testa accorcia le distanze.

62′ Raddoppio del Pescara: cross di Patanè e D’Anteo firma il secondo gol.

56′ Sfiora il raddoppio il Pescara: tiro di Colarelli respinto da Boffelli, da buona posizione poi Canale manda alto.

54′ Gol Pescara: uscita errata di Boffelli ed è Patanè a beffarlo con un pallonetto

53′ Occasione fallita da Marranzino, palla dietro e Spavone manda di poco a lato.

51′ Fuori Flora e De Pasquale, dentro Carnevale e Spavone

46′ Napoli subito pericoloso con Di Dona in rovesciata, palla di poco alta

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Termina il primo tempo

40′ Match equilibrato giocato a grandi ritmi ma senza occasioni da rete.

28′ Con una rimessa laterale Giannini lancia Pesce che viene chiuso in extremis dalla difesa abruzzese

25′ Il Napoli prova a farsi vedere, ma finora ancora deve trovare i varchi giusti.

21′ Poche chance per entrambe le squadre, match molto equilibrato.

3′ Subito occasione Napoli: azione manovrata degli azzurrini con Pesce che va al tiro, respinge il portiere.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

PESCARA: Mattia Pietro, Marchegiani, Colazzilli, Mbaye, D’Anteo, Scipione, Canale, Colarelli, Patanè, Dagasso, Seck. PANCHINA: Gallo, De Stefanis, Capaldo, Mandrone, D’Innocenzo, Rossi, Paletta, Di Meo, Bomba. All. D’Alesio.

NAPOLI: Boffelli; Marchisano, Pontillo, Hysaj, Giannini; Gioielli, De Pasquale, Flora; Di Dona, Pesce, Marranzino. PANCHINA: Turi, Di Leo, Picardi, Davino, Longobardi, Spavone, Carnevale, Vilardi, Solmonte. All. Carnevale

Benvenuti a Pescara-Napoli, recupero della prima giornata del girone 7 del nuovo format del campionato Under 17, che a metà aprile è ripartito dopo sei mesi di stop a causa della pandemia. Domenica 11 aprile la gara non si giocò causa Covid, si recupera oggi. L’Under 17 del Pescara non ha ancora debuttato in questo nuovo torneo mentre il Napoli domenica scorsa ha battuto 2-1 l’Ascoli in rimonta e al momento comanda la classifica. La prima classificata di ogni gruppo approda ai quarti di finale.