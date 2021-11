LIVE – Under 15: Crotone-Napoli 0-0, inizia il match

3′ Azzurri subito pericolosi con Sorrentino

1′ Inizia il match

Primo tempo

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

CROTONE: Stassi, Piperis, Ruggiero, Fratto, Pagano, Pesce, Romeo, Maiolo, Buonaccorsi, Guccione, Basso. PANCHINA: Borrelli, Parise, Sulla, Mirarchi, Campanella, Balsamo, Iaquinta, Sinopoli, Prestigiacomo.

NAPOLI: Gisondi, Di Fiore, Distratto F., Cimmaruta, Rocco, Garofalo, Distratto D., Arzillo, Picca, Napoletano, P.Sorrentino. PANCHINA: A.Sorrentino, Carofilo, Buzzella, Cannavacciuolo, Raiola, Cacace, Giglio, Iovine. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Crotone-Napoli, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 15 girone D. Le due squadre sono a pari punti, nelle prime cinque giornate hanno portato a casa sette punti. Nell’ultimo turno il Napoli ha perso in casa contro il Benevento mentre il Crotone ha trionfato sul campo della Reggina. I calabresi hanno portato a casa sei punti su sette in trasferta con i blitz in trasferta contro Cosenza e Reggina, il Napoli anche ha fatto meglio lontano dal Kennedy. Gli azzurrini di mister Sorano hanno ottenuto quattro punti in trasferta e solo tre in casa, quelli relativi alla vittoria contro la Salernitana.