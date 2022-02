LIVE – Under 17: Roma-Napoli 2-2 (23′ Peluso, 29′ Tortora, 45′ Misitano, 46′ Bolzan ), gara all’intervallo

48′ Misitano sbaglia praticamente un gol già fatto, gara aperta.

47′ Palla dentro di Romano e Solmonte tira debole.

Inizia la ripresa. Fuori Russo e dentro Cuciniello

Nella Roma fuori Plaia e Surricchio, dentro Boldrini e Polletta

SECONDO TEMPO

49′ Fine primo tempo.

47′ Grande occasione Napoli con Solmonte che spreca davanti alla porta.

46′ Gol Roma: clamoroso uno-due dei giallorossi, tiro da fuori di Bolzan che insacca.

45′ Gol Roma: calcio d’angolo ed insacca Misitano. Quattro minuti di recupero.

44′ Ci prova ancora la Roma, palla nettamente alta. Giallorossi all’attacco

43′ Mischia su un corner della Roma, spazza D’Avino

41′ Ci prova Marazzotti, palla di poco alta.

36′ Polemiche Napoli: Vilardi si lascia anticipare da un difensore ma cade nello scontro. Proteste per un presunto rigore. Intanto la Roma all’attacco

31′ Ancora chance per il Napoli con Vilardi, solo davanti alla porta ma respinge il portiere

30′ Grande ingenuità di Tortora che si toglie la maglia e viene ammonito nuovamente, rosso e Napoli in 10!

29′ GOOOL NAPOLI!!! Grandissima azione di Tortora che firma il raddoppio!

23′ GOOOL NAPOLI! Punizione di Russo e Peluso anticipa tutti ed insacca

17′ RIGORE PARATO! Turi ipnotizza Misitano!

16′ Fallo di D’Avino, ammonizione e calcio di rigore!

9′ Gara nervosa, ammonito Tortora nel Napoli.

5′ Ammonito Plaia nella Roma

4′ Prova a farsi vedere il Napoli in attacco.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA: Brondbo; Plaia, Ienco, Cichella, Karagiorgis, Ivkovic, Surricchio, Mannini, Misitano, Marazzotti, Bolzan. PANCHINA: Menoucci, Touadi, Vranjes, Boldrini, De Angelis, Polletta, Grazini, Rozzi, Tarantino.

NAPOLI: Turi, Romano, Di Lauro, Peluso, Mazzone, D’Avino, Vilardi, Milo, Solmonte, Russo L., Tortora. PANCHINA: Pellino, Manzo, Tuccillo, Musto, Cinquegrana, Grieco, Cuciniello, Mazzeo, Vigliotti.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini vogliono riscattare la sconfitta di mercoledì a Benevento e migliorare un inizio di 2022 deludente, con la sconfitta contro il Perugia, il pareggio di Ascoli, la vittoria contro il Frosinone e proprio il ko nel derby campano. Il Napoli è quinto in classifica, affronta la Roma capolista insieme alla Lazio ma con una partita in meno, quindi potenzialmente la migliore squadra del campionato. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte accedono ai play-off. Il Napoli, per essere certo di andare oltre la regular season, dovrebbe attaccare il quarto posto del Lecce che è un punto davanti agli azzurrini.