IN CASA DELL’ AVVERSARIO – La macchina perfetta dell’Atalanta di Gasperini arriva al San Paolo

Nella quarta giornata di serie A l’anticipo e probabilmente tra i big match di giornata è sicuramente Napoli-Atalanta. Si sfidano due degli attacchi più remunerativi degli ultimi anni con il Napoli che sfida la squadra capolista e ormai non più rivelazione guidata da Giampiero Gasperini. Ecco l’analisi dell’Atalanta, prossimo avversario del Napoli in Serie A:

CAMPIONATO = Il Napoli è reduce dalla partita persa a tavolino con la Juventus (in attesa del ricorso) e sfida invece la squadra capolista che con 13 gol viaggia ad una media di oltre 4 reti a gara. Con il club nerazzurro segna chiunque eccetto il portiere.

PROBABILE FORMAZIONE = La squadra di Gasperini ha diversi reduci dalle nazionali ed in particolare da coloro reduci da lunghi viaggi con le nazioni sudamericane. In vista della Champions probabile solo una staffetta tra Duvan Zapata e Luis Muriel. Potrebbero tornare in panchina Miranchuk e soprattutto Josip Ilicic. Ecco le probabili scelte di Gasperini:

ATALANTA (4-3-2-1) Sportello; Palomino, Dijmsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Gomez, Malinovski; Zapata. All. Gasperini

LA STELLA = Oltre a essere uno dei giocator di maggior talento il Papu Gomez è l’autentico leader dello spogliatoio nerazzurro e Gasperini cerca di fare affidamento su di lui a ogni costo.

LE DICHIARAZIONI = Giampiero Gasperini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa:

“Noi dobbiamo valutare ogni gara in base alle caratteristiche dell’avversario e in base alle nostre capacità. Il Napoli è forte in attacco, facciamo riferimento alle partite giocate contro di loro, conosciamo sia i punti di forza che i punti deboli”.

TERNA ARBITRALE = Ecco la sestina che arbitrerà sabato al San Paolo Napoli-Atalanta: