IN CASA DELL’AVVERSARIO – A Napoli arriva la ‘Fatal Verona, attenzione all’incubo Simeone

Impegno che evoca brutti ricordi al Napoli che ospita al Maradona il Verona, squadra che lo scorso anno spezzò i sogni Champions degli uomini partenopei. La squadra scaligera ha cambiato tecnico ma ha una squadra molto pericolosa, reduce dalla bella vittoria sulla Juventus.

CAMPIONATO = Il Verona e’ decimo in classifica con quindici punti, ha ben 24 reti siglate ed è uno dei migliori attacchi della Serie A. Fino ad ora i veneti sono una sorta di ‘ammazzagrandi’.

PROBABILE FORMAZIONE = Unico vero dubbio per Tudor in difesa con Casale favorito su Ceccherini. Il croato punta sul tridente Barak-Caprari-Simeone.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone. Allenatore: Tudor.

LA STELLA = L’uomo del momento non può che essere il Cholito Simeone, reduce da 6 reti nelle ultime 3 gare e trascinatore nelle vittorie contro Lazio e Juventus. In passato ha fatto già molto male al Napoli ed i suoi tifosi.

LE DICHIARAZIONI = Nella conferenza pre match Tudor ha parlato cosi:

“Ci aspetta una gara tosta contro una delle favorite per la conquista dello scudetto. Questo rappresenta per noi motivo in più per fare bene. Andremo a Napoli per dare tutto sul campo e raccogliere il massimo risultato”.

I PRECEDENTI = I precedenti tra le due squadre a Napoli vedono gli azzurri nettamente davanti con 21 successi, 6 pareggi e solo 3 sconfitte.

LA TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – H. VERONA h. 18.00

AYROLDI

BINDONI – DEI GIUDICI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MELI

A cura di Mario Tramo