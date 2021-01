IN CASA DELL’AVVERSARIO – Alla Sardegna Arena inizia il 2021 del Napoli, insidia Joao Pedro

Primo match dell’anno per il Napoli di Gennaro Gattuso che riparte dalla Sardegna Arena di Cagliari. Gli azzurri vogliono tornare a vincere dopo una fase finale complicata e vogliono riprendere la corsa verso la Champions e magari verso le milanesi. Davanti ci sarà una squadra abbastanza offensiva come il Cagliari di Eusebio Di Francesco che si trova in quindicesima posizione e dopo la rottura del crociato di Rog ed in attesa della possibilità di schierare Radja Nainggolan (il mercato ancora deve iniziare) ha bisogno di punti e di una prova di carattere. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Cagliari attualmente è sotto gli standard affibiati ad inizio stagione, la squadra naviga al quindicesimo posto, poco sopra la zona retrocessione, e vede nella difesa il suo punto debole. Con 21 gol l’attacco non è affatto male, ma ci sono ben 27 reti subite.

PROBABILE FORMAZIONE = In attacco torna a pieno regime il Cholito Simeone, sicuramente giocatore che evoca dai tempi di Firenze cattivi ricordi agli azzurri. A centrocampo è emergenza con Di Francesco che potrebbe lanciare l’inedita coppia Marin-Oliva. Ecco le possibili scelte:

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone

LA STELLA = Il leader tecnico e tattico della squadra di Di Francesco è Joao Pedro. Il brasiliano è molto forte tecnicamente ed ha un tiro eccezionale. Sono in tanti difatti a dire che meriterebbe lidi migliori.

LE DICHIARAZIONI: Eusebio Di Francesco ha parlato cosi in conferenza in vista del match contro il Napoli:

Domani non è escluso possa usare quattro attaccanti contro il Napoli, perché la vittoria dà certezze a quello che fai e al percorso individuale dei giocatori”.

Sottil? “È normale che ci siano degli alti e bassi per i giovani, non tutti i calciatori possano essere al massimo: l’importante è che la squadra possa reggere se ci sono 2-3 giocatori in difficoltà, il problema è se ce ne sono 4 o 5. Riccardo deve continuare il suo percorso, deve ancora migliorare in fase difensiva. Ricordate che questa sui giovani è una filosofia condivisa con la società. È normale attraversare queste fasi”.

TERNA ARBITRALE = Ecco la terna arbitrale del match:

CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00

MANGANIELLO

BACCINI – COLAROSSI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: PASSERI

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 69 tra Cagliari e Napoli in Serie A. E’ la 34esima edizione in casa cagliaritana in campionato.

Questo il bilancio in terra sarda: 9 vittorie del Cagliari, 15 pareggi e 10 successi azzurri.

A cura di Mario Tramo