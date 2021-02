IN CASA DELL’AVVERSARIO – Atalanta, ennesima sfida al Napoli: azzurri banco di prova pre Real

Nuovo delicato impegno per il Napoli di Gennaro Gattuso, che, dopo la trasferta in Spagna per l’Europa League, vola a Bergamo per affrontare la squadra che poche settimane fa ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia. Periodo complicato per la squadra partenopea che prova a recuperare terreno per la rincorsa alla Champions League. D’altro canto l’Atalanta potrebbe pensare al turnover visto l’impegno di Champions League contro il Real Madrid. Ecco l’analisi sulla prossima avversaria del Napoli:

CAMPIONATO = Napoli e Atalanta condividono il sesto posto in classifica con gli azzurri che hanno però una gara in meno. L’Atalanta è uno dei migliori attacchi trascinato da Muriel e Zapata mentre evidenzia spesso qualche problema difensivo.

PROBABILE FORMAZIONE = In vista del Real Gasp potrebbe fare riposare qualche big o magari concedergli solo metà gara.

Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Pessina, Muriel.

LA STELLA = Dall’inizio o a gara in corso Luis Muriel può essere sempre letale: il colombiano è quasi immancabile e quando in giornata può essere una spina nel fianco per le difese. Può creare danni anche in soli 10 minuti.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato cosi:

“Mi aspetto un buon Napoli. Il Napoli è una squadra forte, con dei valori. Il fatto che abbiamo giocato due partite molto recenti ti dà qualcosa in più, sono state due buone partite. Domani sarà una terza gara, ma si ripartirà da capo. Noi abbiamo la voglia di far bene in campionato, la classifica è molto corta. Non sarà una partita decisiva, ce ne saranno altre quindici. Iniziano ad essere partite importanti”.

I PRECEDENTI = Sarà la centesima sfida tra Atalanta e Napoli in Serie A. E’ la 50esima edizione in casa della Dea.

Questo il bilancio del 49 precedenti a Bergamo: 21 vittorie Atalanta, 18 pareggi, 10 successi del Napoli.

TERNA ARBITRALE =

Atalanta-Napoli: Di Bello.

Assistenti: Meli-Cecconi.

4° uomo: Pasqua

Var: Fabbri

Avar: Tolfo

A cura di Mario Tramo