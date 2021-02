IN CASA DELL’AVVERSARIO – Atalanta, i nerazzurri sognano la finale di Coppa Italia

Sette giorni dopo il match di andata torniamo ad analizzare l’Atalanta, avversario del Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e sicuramente tra i club più forti del campionato. Il match di andata allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ si è concluso sullo 0 a 0 ed ora gli azzurri per qualificarsi devono pareggiare con gol o vincere. L’Atalanta è reduce da una rimonta clamorosa subita in campionato, avanti 3-0 contro il Torino si è lasciata incredibilmente rimontare. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

COPPA ITALIA = Cosi come il Napoli anche gli orobici hanno affrontato solo sfide in casa nel corso del loro cammino di Coppa. Anche in Coppa abbiamo visto i pregi ed i difetti di una squadra con un reparto offensivo straordinario e numeri da capogiro e qualche limite in più in difesa. Agli Ottavi di finale l’Atalanta ha battuto per 3 a 1 il Cagliari di Eusebio Di Francesco mentre ai Quarti i nerazzurri hanno sconfitto dopo una ‘girandola’ di gol per 3 a 2 la Lazio. Nella semifinale di andata Napoli e Atalanta si sono sfidate ed è terminata 0 a 0.

PROBABILI FORMAZIONI = Emergenza sulla fascia con Hateboer ancora assente e Mahele in dubbio mentre per il resto Gasperini dovrebbe puntare sulla squadra titolare contro gli azzurri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Ilicic, Zapata. All. Gasperini

LA STELLA = Josip Ilicic è senza dubbio il giocatore di maggior talento della squadra orobica, calciatore che dopo la cessione del Papu Gomez avrà sempre in più le redini della squadra. Lo sloveno ha vissuto sicuramente un momento difficile nel periodo della pandemia con il calciatore che è stato condizionato ed ha avuto un forte contraccolpo psicologico per il fatto che Bergamo è stata una delle città più colpite dal Covid. Ora fortunatamente il giocatore è tornato a brillare e nelle ultime settimane è apparso sempre più decisivo.

C’è tanta curiosità inoltre per alcuni calciatori dell’Atalanta: Miranchuk e Lammers sono giovani talenti che finora hanno trovato poco spazio ma che appaiono ormai pronti per esplodere. Nelle ultime ore di mercato gli orobici hanno inoltre acquistato il talentuoso ucraino Kovalenko.

PRECEDENTI = Con il match di andata sono 9 i precedenti di Coppa Italia tra i due club e vedono il Napoli in vantaggio:

4 vittorie Napoli

3 pareggi

2 vittorie Atalanta

TERNA ARBITRALE = Atalanta – Napoli mercoledì ore 20.45

La Penna

Longo – Baccini

Iv: Pasqua

Var: Irrati

Avar: Cecconi

A cura di Mario Tramo